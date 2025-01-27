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Sport24: Черчесов следит за ситуацией в РПЛ. Приоритет тренера после ухода из сборной Казахстана - клубная работа

Стало известно, где российский тренер Станислав Черчесов может продолжить карьеру после увольнения из сборной Казахстана.
Фото: Getty Images
27 января официальный сайт Федерации футбола Казахстана сообщил об увольнении с поста главного тренера национальной команды россиянина Станислава Черчесова. Под руководством Черчесова сборная Казахстана набрала одно очко в шести матчах Лиги Наций со сборными Австрии, Норвегии и Словении и завершила турнир на последнем месте в группе.

Как сообщает Sport24, приоритетом Черчесова после увольнения из сборной Казахстана является работа на клубном уровне. По данным источника, тренер готов взять небольшую паузу и последить за ситуацией в клубах РПЛ. Последним клубом Черчесова в тренерской карьере был венгерский "Ференцварош".

Из "Ференцвароша" Черчесова уволили в июле 2023 года после поражения клубу "Клаксвик" (0:3) из Фарерских островов в первом квалификационном раунде Лиги Чемпионов. Последним российским клубом Черчесова было московское "Динамо", которое специалист покинул летом 2015 года.

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