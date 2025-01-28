- Видел его один раз в жизни - на Евро просматривал игру Словения - Сербия. Обратил внимание на Илича. Тогда "Зенит" его просматривал. Может, тогда он провел неудачный матч, но ничего такого не показал. Другое дело, что тренер серб - знает его лучше нас. Есть суммы, а футболист должен без раскачки эту цифру отрабатывать, - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
Илич выступает за "Торино" с 2023 года. В общей сложности полузащитник провел за итальянскую команду 61 матч во всех турнирах, забил семь голов и сделал шесть ассистов на партнеров. Контракт Илича с "Торино" рассчитан до середины 2027 года, его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.
В СМИ ранее была информация, что "Торино" требует за своего игрока свыше 20 миллионов евро, "Спартак" пытается снизить эту сумму.
"Спартак" по итогам 18 туров РПЛ имеет в своем активе 37 очков и замыкает тройку лидеров. 2 марта красно-белые в рамках 19-го тура на своем поле примет "Оренбург".
Черчесов высказался о переговорах "Спартака" по трансферу Илича
Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов дал свой комментарий по поводу полузащитника "Торино" Ивана Илича, которым интересуется "Спартак".
Фото: ФК "Торино"