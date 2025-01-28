По информации «СЭ», защитник «Локомотива» Александр Сильянов привлек внимание сразу двух российских грандов. «Зенит» готов выложить за 23-летнего игрока 6 миллионов евро, тогда как московское «Динамо» предложило 5 миллионов.
Всего за «Локомотив» защитник провёл 65 матчей, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи. Также он успел сыграть восемь матчей за сборную России, где отличился одним забитым мячом.
Контракт Сильянова с клубом действует до 30 июня 2026 года, а его рыночная стоимость, согласно данным Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.
Источник: "Локомотив" получил два предложения по Сильянову от "Динамо" и "Зенита"
Московское «Динамо» и петербургский «Зенит» сделали предложения по защитнику «Локомотива» Александру Сильянову.
Фото: ФК "Локомотив"