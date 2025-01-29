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Кавазашвили: странно, почему так легко выдаются паспорта, и так же легко Малком и Клаудиньо покидают Россию

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о принятии в российское гражданство двух бразильских игроков "Зенита" Малкома и Клаудиньо, которые уже покинули петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
"Я, честно говоря, не могу судить о решении соответствующих служб, которые выдавали этим двум бразильским футболистам паспорта. Но мне, как советскому футболисту, российскому гражданину, который родился в Советском Союзе и кровью зарабатывал своё имя, просто странно, почему так легко выдаются паспорта, и так же легко эти футболисты покидают нашу страну", - приводит слова Кавазашвили "РИА Новости".

Бразильские футболисты Малком и Клаудиньо в период выступления за петербургский "Зенит" в феврале 2023 года были приняты в российское гражданство. Однако в июле 2023 года Малком перешёл в команду из чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Хилаль" (сумма компенсации, по информации СМИ, составила 60 миллионов евро), а Клаудиньо в январе 2025 года перешёл в команду из чемпионата Катара "Аль-Садд" (за 20 миллионов евро).

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