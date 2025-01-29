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Корнеев - о возможном уходе Бабича: раздутая история, хотят развести руководство "Спартака" на деньги!

Российский функционер Игорь Корнеев высказался о возможном уходе Срджана Бабича из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Более чем уверен, что у Бабича нет вариантов. Это такая же раздутая история, как и с Угальде, просто хотят развести руководство "Спартака" на деньги! Если вдруг он уйдёт, то это не будет большой потерей для команды", - цитирует Корнеева Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что центральным защитником московского "Спартака" Срджаном Бабичем интересуются несколько клубов из Саудовской Аравии. Сообщалось, что саудиты готовы заплатить за серба 10 миллионов евро, а самому защитнику предложить контракт на 2,5 года.

В текущем сезоне Срджан Бабич провел за красно-белых во всех турнирах 19 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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