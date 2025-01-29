Как сообщает Metaratings, руководство красно-белых продолжает искать клуб, куда мог бы перейти 27-летний футболист. При этом главный тренер Деян Станкович не возражает против его ухода, если удастся найти замену.
Медина перешел в «Спартак» летом 2023 года из ЦСКА за 6 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл 19 матчей за красно-белых, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока действует до 30 июня 2026 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.
Трансферное окно в Российской Премьер-лиге открыто до 20 февраля.
После 18 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Отставание от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» составляет два очка.
Источник: Медина не хочет уходить, но "Спартак" ищет для него новый клуб
«Спартак» рассматривает варианты для продолжения карьеры Хесуса Медины, однако сам парагвайский вингер пока не намерен покидать команду.
Фото: ФК "Спартак"