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Названы причины, по которым "Локомотив" не смог приобрести двух нападающих из Европы этой зимой

Московский «Локомотив» вел переговоры о подписании нападающих Стива Мунье из «Аугсбурга» и Мохамеда Байо из «Лилля», однако трансферы не состоялись по разным причинам.
Фото: IMAGO
«Мунье был готов перейти в «Локомотив» на правах аренды, но у немецкого клуба возникли проблемы со свободными слотами для аренды. «Лилль» же, наоборот, был готов отпустить Байо в аренду до конца сезона, но сам игрок отказался ехать в РПЛ. Клуб продолжает поиск форварда», — приводит слова источника «Чемпионат».

Стив Мунье играет за «Аугсбург» с лета 2024 года. В текущем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 11 матчах во всех турнирах. За всё время он смог отметиться лишь одним ассистом. Его контракт с клубом действует до конца июня 2027 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость французского форварда составляет 3 миллиона евро.

Мохамед Байо в текущем сезоне сыграл 17 матчей за «Лилль», в которых забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 26-летнего нападающего составляет 4 миллиона евро.

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