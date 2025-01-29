Ранее турецкие СМИ сообщали об интересе «Трабзонспора» к 26-летнему колумбийцу, но его агент Пабло Боселли четко обозначил позицию игрока.
«Хорхе останется в «Динамо», это принципиально», — заявил Боселли «РБ Спорт».
Всего за время своей карьеры в «Динамо» Карраскаль принял участие в 50 матчах, забив 5 голов и отдав 10 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.
4 февраля состоится матч между «Динамо» и «Краснодаром» в рамках Зимнего Кубка Российской Премьер-лиги. 7 февраля, во втором туре, «Динамо» сыграет со «Спартаком».
Агент Карраскаля рассказал о будущем игрока в "Динамо"
Представитель полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля опроверг слухи о возможном трансфере игрока, подчеркнув, что футболист останется в московском клубе.
Фото: ФК "Динамо"