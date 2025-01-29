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Кутепов — о возможной игре за "Зенит": глупо отказываться. Пусть на меня не обижаются болельщики "Спартака"

Бывший игрок «Спартака» Илья Кутепов поделился своим мнением о гипотетическом переходе в «Зенит».
Фото: IMAGO
«Глупо от такого отказываться. Нужно идти к руководству нынешнего клуба и объяснять ситуацию. Нет ли триггера на «Зенит»? На самом деле, нет. Пусть на меня не обижаются болельщики «Спартака». Век футболиста очень короткий. Да, я в «Спартаке» провёл почти всю карьеру. Но сейчас уже давно не в «Спартаке». Это был не прямой переход, если воображать. Многие адекватные люди поймут и поддержат», — цитирует Кутепова «Советский Спорт».

Илья Кутепов защищал цвета московского «Спартака» с 2012 по 2022 год. За это время он провел 114 матчей, в которых забил два мяча. В составе «Спартака» он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В июле 2022 года Илья покинул клуб на правах свободного агента и перешёл в московское «Торпедо».

В настоящее время Кутепов защищает цвета клуба «Велес». В текущем сезоне он сыграл 15 матчей во второй лиге Дивизиона А, где забил один гол. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего защитника составляет 300 тысяч евро.

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