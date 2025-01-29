"Спартаку" нужно подождать до конца сезона с продажей Бабича. Станковичу надо дать время. По его работе видно, что он очень долго запрягает, но потом может быстро повезти. Деян сейчас делает команду, поэтому что-то ломать — неправильно. А Бабич — столп обороны "Спартака". 10 миллионов — хорошие деньги, но у команды нет финансовых проблем, поэтому с продажей игрока не стоит торопиться", - цитирует Наумова "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что центральный защитник московского "Спартака" Срджан Бабич интересен клубам из Саудовской Аравии. Сообщалось, что саудовцы готовы предложить за трансфер игрока 10 миллионов евро, а самому игроку предоставить контракт на 2,5 года.
В текущем сезоне Срджан Бабич провел за красно-белых во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее серб выступал за испанскую "Альмерию", сербскую "Црвену Звезду" и "Войводину".
Наумов: "Спартаку" нужно подождать до конца сезона с продажей Бабича, у красно-белых нет финансовых проблем
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о возможном уходе Срджана Бабича из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"