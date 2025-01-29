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Тренер сборной России призвал Данила Глебова уйти из "Ростова"

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал, что посоветовал бы опорному полузащитнику и капитану "Ростова" Данилу Глебову относительно продолжения его карьеры.
Фото: ФК "Ростов"
"Надо уже менять обстановку, двигаться в команду, которая ставит задачи завоевывать титулы. Даже деньги имеют тенденцию заканчиваться, а титулы остаются с тобой. Нужно стремиться попасть в тот клуб, который бы ставил задачи выигрывать", - приводит слова Писарева "Матч ТВ".

Опорный полузащитник Данил Глебов выступает за "Ростов" с января 2019 года. С тех пор он в общей сложности принял участие в 191 официальном матче, в которых забил 12 голов, отдал 17 голевых передач, получил 32 жёлтых и 2 прямых красных карточек.

Действующий контракт хавбека с футбольным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2027/28. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет 8 миллионов евро.

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