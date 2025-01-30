"Пауза, которая сейчас есть в РПЛ, точно не на руку "Спартаку" — перед самым перерывом они набрали отличный ход. Уже видно, что Станкович нашел подход к команде. Но лично у меня есть сомнения, что они будут бороться за чемпионство. Им вполне по силам быть в тройке", - приводит слова Силкина "РБ Спорт".
По итогам первой части текущего сезона московский "Спартак", набрав под руководством Деяна Станковича в 18 матчах 37 очков, располагается на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от первого места на данный момент составляет 2 очка. В первом матче после зимней паузы столичный клуб 2 марта на своём поле в 19-м туре РПЛ сыграет против "Оренбурга".
В последний раз красно-белые становились чемпионами России по итогам сезона-2016/17.
Силкин: у меня есть сомнения, что "Спартак" будет бороться за чемпионство
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин поделился своими ожиданиями от выступления московского "Спартака" во второй части текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"