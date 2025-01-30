Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Реал Сосьедад
23:00
ПАОКНе начат
Тоттенхэм
23:00
ЭльфсборгНе начат
Аякс
23:00
ГалатасарайНе начат
Лион
23:00
ЛудогорецНе начат
Брага
23:00
ЛациоНе начат
Олимпиакос
23:00
КарабахНе начат
Ференцварош
23:00
АЗ АлкмарНе начат
Твенте
23:00
БешикташНе начат
Мидтьюлланд
23:00
ФенербахчеНе начат
Динамо Киев
23:00
РФШНе начат
Атлетик
23:00
Виктория ПНе начат
Рома
23:00
АйнтрахтНе начат
ФКСБ
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Андерлехт
23:00
ХоффенхаймНе начат
Рейнджерс
23:00
ЮнионНе начат
Ницца
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ПортуНе начат
Славия
23:00
МальмёНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
Чжецзян ПрофешнлНе начат
Спартак
19:30
КраснодарНе начат

Генич: думаю, Селихов перейдет в "Ростов". История с ОАЭ и Саудовской Аравией - скорее, вброс

Футбольный комментатор Константин Генич предположил, где продолжит карьеру покинувший "Спартак" голкипер Александр Селихов.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Наверное, он понял, что ставка делается на Максименко, и не захотел с этим мириться. У него было неплохое время в "Спартаке". Не знаю, актуальна ли история с "Ростовом", но думаю, что он туда и перейдет. История с Эмиратами и Саудовской Аравией - скорее, вброс для того, чтобы показать, что есть еще интерес", - поделился Генич.

22 января московский "Спартак" объявил о расторжении контракта с голкипером Александром Селиховым. В текущем сезоне 30-летний вратарь ни разу не появился на поле в матчах РПЛ, но в Кубке России провел восемь встреч. В них Селихов пропустил семь мячей и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Селихову со стороны "Ростова", а также клубом из ОАЭ и Саудовской Аравии. Перед стартом сезона "Ростов" подписал троих вратарей. Из "Истиклола" перешел 26-летний Рустам Ятимов, из "Зенита" на правах аренды - Даниил Одоевский, а также австриец Хидайет Ханкич из "Ботева".

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится