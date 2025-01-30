"Наверное, он понял, что ставка делается на Максименко, и не захотел с этим мириться. У него было неплохое время в "Спартаке". Не знаю, актуальна ли история с "Ростовом", но думаю, что он туда и перейдет. История с Эмиратами и Саудовской Аравией - скорее, вброс для того, чтобы показать, что есть еще интерес", - поделился Генич.
22 января московский "Спартак" объявил о расторжении контракта с голкипером Александром Селиховым. В текущем сезоне 30-летний вратарь ни разу не появился на поле в матчах РПЛ, но в Кубке России провел восемь встреч. В них Селихов пропустил семь мячей и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Селихову со стороны "Ростова", а также клубом из ОАЭ и Саудовской Аравии. Перед стартом сезона "Ростов" подписал троих вратарей. Из "Истиклола" перешел 26-летний Рустам Ятимов, из "Зенита" на правах аренды - Даниил Одоевский, а также австриец Хидайет Ханкич из "Ботева".
Источник: "РБ Спорт"
Генич: думаю, Селихов перейдет в "Ростов". История с ОАЭ и Саудовской Аравией - скорее, вброс
Футбольный комментатор Константин Генич предположил, где продолжит карьеру покинувший "Спартак" голкипер Александр Селихов.
Фото: официальный сайт "Спартака"