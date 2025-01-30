Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Тоттенхэм
23:00
ЭльфсборгНе начат
Реал Сосьедад
23:00
ПАОКНе начат
Аякс
23:00
ГалатасарайНе начат
Лион
23:00
ЛудогорецНе начат
Брага
23:00
ЛациоНе начат
Олимпиакос
23:00
КарабахНе начат
Ференцварош
23:00
АЗ АлкмарНе начат
Твенте
23:00
БешикташНе начат
Мидтьюлланд
23:00
ФенербахчеНе начат
Динамо Киев
23:00
РФШНе начат
Атлетик
23:00
Виктория ПНе начат
Рома
23:00
АйнтрахтНе начат
ФКСБ
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Андерлехт
23:00
ХоффенхаймНе начат
Рейнджерс
23:00
ЮнионНе начат
Ницца
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ПортуНе начат
Славия
23:00
МальмёНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
Чжецзян ПрофешнлНе начат
Спартак
19:30
КраснодарНе начат

Радич - о трансфере Энрике в "Зенит" за 33 млн: меня это удивило. Значит, в РПЛ с экономикой все хорошо

Экс-голкипер "Ростова" Деян Радич прокомментировал работу клубов РПЛ на трансферном рынке.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Им требовался футболист, способный сразу включиться и усилить команду. Я больше удивлен тому, что в нынешнее тяжелое время делаются такие большие трансферы. Значит, в РПЛ с экономикой все хорошо. Ведь не только "Зенит" тратится, "Спартак" готовится делать крупные покупки. Возможно, включится "Краснодар" или "Динамо". На этих деньгах и держится чемпионат", - заявил Радич.

Санкт-петербургский "Зенит" подписал бразильского форварда Луиса Энрике из "Ботафого". Сумма сделки составила 33 миллиона евро. В обратном направлении проследовал бразилец Артур за 10 миллионов. Туда же летом отправится центральный полузащитник Вендел. Его переход обойдется бразильцам в 20 миллионов евро.

Московский "Спартак" близок к заключению сделки по переходу аргентинца Пабло Солари из "Ривер Плейта". Кроме того, состав красно-белых может пополнить сербский полузащитник Иван Илич из "Торино".

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится