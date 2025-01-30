"Им требовался футболист, способный сразу включиться и усилить команду. Я больше удивлен тому, что в нынешнее тяжелое время делаются такие большие трансферы. Значит, в РПЛ с экономикой все хорошо. Ведь не только "Зенит" тратится, "Спартак" готовится делать крупные покупки. Возможно, включится "Краснодар" или "Динамо". На этих деньгах и держится чемпионат", - заявил Радич.
Санкт-петербургский "Зенит" подписал бразильского форварда Луиса Энрике из "Ботафого". Сумма сделки составила 33 миллиона евро. В обратном направлении проследовал бразилец Артур за 10 миллионов. Туда же летом отправится центральный полузащитник Вендел. Его переход обойдется бразильцам в 20 миллионов евро.
Московский "Спартак" близок к заключению сделки по переходу аргентинца Пабло Солари из "Ривер Плейта". Кроме того, состав красно-белых может пополнить сербский полузащитник Иван Илич из "Торино".
Источник: "РБ Спорт"
Радич - о трансфере Энрике в "Зенит" за 33 млн: меня это удивило. Значит, в РПЛ с экономикой все хорошо
Экс-голкипер "Ростова" Деян Радич прокомментировал работу клубов РПЛ на трансферном рынке.
Фото: официальный сайт "Зенита"