"Могу предположить, что эта информация соответствует действительности. Если бы клубы о чем-то договорились, то, как минимум, с нами бы уже связался "Зенит", чтобы обсудить личные условия. Но так как никто не связывался, возможно, это соответствует действительности", - цитирует Кузьмичева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" больше не заинтересован в приобретении защитника московского "Локомотива" Александра Сильянова.
В текущем сезоне Сильянов провел за "Локомотив" во всех турнирах 24 матча и отметился 1-й голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего защитника в 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. На счету Сильянова 8 матчей в составе национальной команды России и 1 забитый мяч. Ранее защитник выступал за "Ростов" и московский ЦСКА.
Агент Сильянова: если бы "Локомотив" и "Зенит" договорились, то с нами бы уже связались
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника "Локомотива" Александр Сильянова, высказался о возможном срыве перехода своего клиента в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"