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Никита Чернов – о победе над "Краснодаром": мы доминировали, но потом подустали

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился впечатлениями от победы над «Краснодаром» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
«Я думаю, все видели, что первые 15–20 минут мы полностью доминировали на поле. Хорошо бежали, неплохо работали с мячом. Потом мы «задышали», подустали. «Краснодар» частично отодвинул игру от своих ворот. У них начали прослеживаться атаки», — цитирует Чернова «Матч ТВ».

«Спартак» открыл счёт в матче на 20-й минуте, отличился Бонгонда. Затем «Краснодар» забил два мяча. На 58-й минуте на поле вышел Чернов, заменив Алексиса Дуарте. За время его пребывания на поле красно-белые забили два мяча и не пропустили ни одного. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу московского клуба.

Завтра, 1 февраля, «Спартак» проведёт товарищеский матч против «Астаны».

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