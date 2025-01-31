«Я думаю, все видели, что первые 15–20 минут мы полностью доминировали на поле. Хорошо бежали, неплохо работали с мячом. Потом мы «задышали», подустали. «Краснодар» частично отодвинул игру от своих ворот. У них начали прослеживаться атаки», — цитирует Чернова «Матч ТВ».
«Спартак» открыл счёт в матче на 20-й минуте, отличился Бонгонда. Затем «Краснодар» забил два мяча. На 58-й минуте на поле вышел Чернов, заменив Алексиса Дуарте. За время его пребывания на поле красно-белые забили два мяча и не пропустили ни одного. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу московского клуба.
Завтра, 1 февраля, «Спартак» проведёт товарищеский матч против «Астаны».
Никита Чернов – о победе над "Краснодаром": мы доминировали, но потом подустали
Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился впечатлениями от победы над «Краснодаром» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"