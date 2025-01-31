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Жирков: уход бразильцев из "Зенита" станет большой проблемой

Экс-футболист «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал кадровые изменения в петербургском клубе этой зимой.
Фото: ФК "Зенит"
«Будет большая проблема с уходом Артура, Вендела и Клаудиньо. Посмотрим, кого они купят. Слышал, они там и русскими игроками интересуются. Возьмут еще бразильца, наверное, и кого-то из русских. Но все равно, такая потеря... Просто не будет «Зениту» во втором круге», — заявил Жирков «СЭ».

Напомним, что «Зенит» продал Артура в «Ботафого» за 10 миллионов евро, а также Вендела, который перейдёт туда после окончания сезона. Также недавно появилась информация о том, что Клаудиньо был продан в катарский клуб «Аль-Садд» за 20 миллионов евро.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место, набрав 39 очков. Он уступает лидирующему «Краснодару» только по дополнительным показателям.

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