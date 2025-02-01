"Сильянов проводит неплохой сезон в "Локомотиве", с каждой игрой набирается опыта. Переход, например, в "Зенит" будет риском, учитывая высокую конкуренцию в команде. Ведь у него нет гарантий, что он быстро адаптируется и будет играть в основном составе. Поэтому Сильянову надо остаться в "Локомотиве" до конца чемпионата и не подводить команду. Это будет рационально", — приводит слова Бышовца Legalbet.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский "Зенит" заинтересован в услугах защитника московского "Локомотива" Александра Сильянова.
В текущем сезоне Сильянов принял участие в 24 официальных матчах, в которых отдал 1 голевую передачу и получил 2 жёлтые карточки. Его действующий контракт с "Локомотивом" рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 6 млн евро.
Бышовец: переход из "Локомотива" в "Зенит" будет риском для Сильянова
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился своим мнением о вариантах продолжения карьеры защитником московского "Локомотива" Александра Сильянова.
Фото: ФК "Локомотив"