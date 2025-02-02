"Глебов по моим сведениям футболист футбольного клуба "Ростов". Точка. Писали, что "Динамо" делало предложение по Сильянову? Я слухи не комментирую", - цитирует Гафина "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось о том, что московское "Динамо" проявляет интерес к защитнику столичного "Локомотива" Александру Сильянову И полузащитнику "Ростова" Данилу Глебову.
"Динамо" располагается на четвертой позиции в турнирной таблице РПЛ по итогам осенней части сезона. Бело-голубые набрали 35 очков и отстают от первого места на четыре балла.
Гафин: Глебов - игрок "Ростова". По Сильянову слухи не комментирую
Глава совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин отреагировал на трансферные слухи вокруг клуба.
Фото: ФК "Динамо"