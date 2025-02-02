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"Чемпионат": "Локомотив" не отпустил Тикнизяна в испанский "Леганес"

По информации СМИ, московский "Локомотив" получил от испанского "Леганеса" предложение о платной аренде армянского защитника Наира Тикнизяна с правом выкупа.
Фото: ФК "Локомотив"
Однако "железнодорожники" ответили отказом на это предложение.

Наир Тикнизян выступает за "Локомотив" с августа 2021 года. В текущем сезоне защитник сборной Армении в общей сложности провёл 23 официальных матча, забил 2 гола, отдал 3 голевые передачи и получил 5 желтых карточек.

Его действующий контракт с "железнодорожниками" рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermsrkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 6 миллионов евро.

Источник: "Чемпионат"

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