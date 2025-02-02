Однако "железнодорожники" ответили отказом на это предложение.
Наир Тикнизян выступает за "Локомотив" с августа 2021 года. В текущем сезоне защитник сборной Армении в общей сложности провёл 23 официальных матча, забил 2 гола, отдал 3 голевые передачи и получил 5 желтых карточек.
Его действующий контракт с "железнодорожниками" рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermsrkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 6 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Локомотив" не отпустил Тикнизяна в испанский "Леганес"
По информации СМИ, московский "Локомотив" получил от испанского "Леганеса" предложение о платной аренде армянского защитника Наира Тикнизяна с правом выкупа.
Фото: ФК "Локомотив"