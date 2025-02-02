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Дюков отреагировал на слова Кокорина об уровне РПЛ

Президент РФС Александр Дюков не согласился с критикой нападающего «Ариса» Александра Кокорина в адрес чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
«Я не соглашусь. Какой последний сезон он провёл? Если бы это было так, он забил бы гораздо больше мячей, чем он забил. Что касается набросов, наподобие того, что сделал Александр, — он их не аргументировал», — заявил Дюков ТАСС.

Последним российским клубом Александра Кокорина был «Спартак», где он играл с августа 2020 по январь 2021 года. За это время нападающий провёл 10 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Всего же в Российской Премьер-Лиге 33-летний форвард сыграл 251 матч, в которых забил 67 голов и отдал 33 результативные передачи.

В настоящее время Александр Кокорин выступает за греческий клуб «Арис». В текущем сезоне он провёл 18 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

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