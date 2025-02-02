"Да, федерация звала, но я принял такое решение. Это было очень давно, я даже не вспомню подробности. Не жалел, что выбрал сборную России? Я отыграл на двух чемпионатах мира, на чемпионате Европы, на Кубке конфедераций. Об этом можно только мечтать! Как я могу жалеть? Я родился в России", - приводит слова Самедова "РБ Спорт".
Полузащитник Александр Самедов принимал участие в матчах в составе сборной России с октября 2011 г. до июля 2018 г. За это время футболист в общей сложности принял участие в 53 матчах, в которых ему удалось забить в ворота соперников 7 голов, отдать партнерам по команде 16 голевых передач, получить 3 жёлтые карточки.
Александр Самедов является чемпионом России, 4-кратным обладателем Кубка России, обладателем Суперкубка России.
Самедов: как я могу жалеть, что выбрал российскую сборную? Я родился в России
Бывший игрок сборной России Александр Самедов рассказал о своём отказе от предложения Федерации футбола Азербайджана выступать за национальную команду.
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