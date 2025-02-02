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Непомнящий высказался о желании Файзуллаева поскорее уехать из ЦСКА в Европу

Тренер Валерий Непомнящий поделился своим мнением о возможности перехода узбекского полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в клуб одного из европейских чемпионатов.
Фото: ПФК ЦСКА
"К Файзуллаеву могут проявлять интерес европейские клубы, но я не думаю, что ему очень хочется поскорее уехать из ЦСКА. Ему комфортно в клубе и нашем чемпионате. В Узбекистане вообще много интересных ребят, не только Хусанов и Файзуллаев. Сейчас очень сильна молодёжная сборная Узбекистана, которая хорошо играет в финальных частях крупных турниров. Так что интерес европейских клубов к узбекским игрокам неслучаен", – приводит слова Непомнящего Metaratings.

Атакующий полузащитник Аббосбек Файзуллаев выступает за московский ЦСКА с августа 2023 года. Его действующий контракт с "армейским" клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26 с возможностью его продления на ещё один год. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет 8 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек, который признан лучшим футболистом 2024 года в Узбекистане, принял участие в 23 матчах, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.

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