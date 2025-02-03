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"Просто сумасшедшие деньги". Кузьмичев оценил возможный переход Илича в "Спартак"

Футбольный функционер Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника "Торино" Ивана Илича в московский "Спартак".
Фото: ФК "Торино"
"То, что доносится из прессы, это просто сумасшедшие деньги, конечно. Илич как минимум должен показывать игру Барко, но сможет ли — сложно сказать. Понятно, что он игрок с именем, но также он подвержен травмам. В какой-то степени это риск, но посмотрим, как все сложится в итоге", - приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".

По информации СМИ, центральный полузащитник Иван Илич 4 февраля должен прибыть в расположение красно-белых для того, чтобы подписать контракт с московским клубом. Соглашение между сербским хавбеком и московским клубом может быть заключено на 4 года, а сумма компенсации за переход 23-летнего футболиста составит 17-18 миллионов евро без учета бонусов.

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