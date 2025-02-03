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В "Браге" подтвердили успешный медосмотр Саласара для трансфера в "Зенит"

Пресс-служба португальской «Браги» подтвердила, что полузащитник Родриго Саласар прошёл медосмотр в «Зените».
Фото: IMAGO
«Да, это правда. Всё в порядке», — заявили в клубе «Евро-Футбол.Ру».

Ранее информацию о медосмотре сообщали инсайдер Иван Карпов и издание Marca.

В текущем сезоне Саласар сыграл 21 матч, в которых забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего уругвайского полузащитника составляет 16 миллионов евро. Летом 2023 года «Брага» приобрела футболиста за 6 миллионов евро.

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