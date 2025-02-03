«Спартак», ЦСКА и «Динамо» — великие клубы нашей страны, еще добавился «Зенит». Илья правильно сказал, что «Спартак» — великий клуб. Помазун в последнее время играл в «Урале». Если бы футболист основного состава ЦСКА перешел в «Спартак», хотя в команде его все устраивало, болельщики могли бы остро отнестись к такому событию. Илья не предал армейцев», — цитирует Чанова «РБ Спорт».
Напомним, что Илья Помазун, воспитанник ЦСКА, перешел в «Спартак» 2 февраля. Сумма трансфера составила 1,2 миллиона евро. За свою карьеру в ЦСКА он провел всего 10 матчей.
В сентябре 2024 года главный тренер ЦСКА отстранил Помазуна от тренировок с командой из-за его высказываний о возможном переходе в «Спартак» в будущем.
Уже через три дня, 7 февраля, Помазун может дебютировать в составе «Спартака» в товарищеском матче против московского «Динамо» в рамках Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги.
Чанов: Помазун не предал ЦСКА, назвав "Спартак" великим клубом
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поддержал слова голкипера «Спартака» Ильи Помазуна, который в интервью клубному медиа назвал красно-белых великим клубом.
Фото: ФК "Спартак"