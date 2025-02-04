Сообщается, что бело-голубые готовы сразу заплатит ростовчанам либо 5 млн, либо 6 млн евро. Оставшаяся часть общей суммы трансфера будет выплачена "Ростову" одинаковыми траншами каждые полгода. Кроме того, в столичном клубе готовы включить в трансферный контракт пункт о двух бонусных выплатах по 500 тыс. евро, которые будут предусмотрены за победу команды, во-первых, в чемпионате России, и во-вторых, в Кубке России.
Ранее стало известно, что опорный полузащитник Данил Глебов согласовал с московским "Динамо" условия личного контракта, рассчитанного на 5 лет.
Источник: "Чемпионат"
Стали известны подробности переговоров о переходе Глебова из "Ростова" в "Динамо"
По информации СМИ, в настоящее время "Ростов" и "Динамо" обсуждают друг с другом структуру сделки, в которой общая сумма компенсации за переход хавбека составит 8 млн евро.
Фото: ФК "Ростов"