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Стали известны подробности переговоров о переходе Глебова из "Ростова" в "Динамо"

По информации СМИ, в настоящее время "Ростов" и "Динамо" обсуждают друг с другом структуру сделки, в которой общая сумма компенсации за переход хавбека составит 8 млн евро.
Фото: ФК "Ростов"
Сообщается, что бело-голубые готовы сразу заплатит ростовчанам либо 5 млн, либо 6 млн евро. Оставшаяся часть общей суммы трансфера будет выплачена "Ростову" одинаковыми траншами каждые полгода. Кроме того, в столичном клубе готовы включить в трансферный контракт пункт о двух бонусных выплатах по 500 тыс. евро, которые будут предусмотрены за победу команды, во-первых, в чемпионате России, и во-вторых, в Кубке России.

Ранее стало известно, что опорный полузащитник Данил Глебов согласовал с московским "Динамо" условия личного контракта, рассчитанного на 5 лет.

Источник: "Чемпионат"

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