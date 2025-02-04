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"Не оправдал доверия". Деменко назвал нераскрывшегося футболиста в составе "Спартака"

Бывший игрок сборной России Максим Деменко высказался о возможном уходе из московского "Спартака" парагвайского полузащитника Хесуса Медины.
Фото: ФК "Спартак"
"Медина может быть претендентом на уход. Всё-таки он не так часто играет в основном составе. От него ожидали гораздо больше при переходе. Это нераскрывшийся футболист. Да, у него есть плюсы, но это не связующий игрок, как Барко. Медина не оправдал оказанного доверия, особенно за те деньги, за которые его брали из ЦСКА", - приводит слова Деменко Legalbet.

Парагвайский полузащитник Хесус Медина выступает за "Спартак" с июля 2023 года, когда его выкупили у ЦСКА за 6 млн евро. С тех пор хавбек в общей сложности принял участие в 53 официальных матчах, в которых забил 8 голов, отдал 6 голевых передачи и получил 7 желтых карточек.

Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 4 миллиона евро.

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