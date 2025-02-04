«Вчера мы встречались с сильным соперником, с ЦСКА. Нам было непросто, это очень качественный и хороший соперник. Уверен, что наш официальный матч станет серьезным противостоянием. Я понял, что матчи с московскими командами всегда принципиальны для «Зенита». Я привык играть и показывать себя во всех матчах, но в таких больших играх — особенно, поэтому я приложу все усилия!», — цитирует Энрике «Матч ТВ».
Основное время матча завершилось со счётом 2:2. В серии пенальти победу одержала «Зенит».
После возобновления Российской Премьер-Лиги «Зениту» предстоит вновь встретиться с московским ЦСКА на стадионе «Газпром Арена» 1 марта.
В настоящее время «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров. Команда набрала 39 очков и уступает лидирующему «Краснодару» только по дополнительным показателям.
Луис Энрике: понял, что матчи с московскими командами всегда принципиальны для "Зенита"
Нападающий «Зенита» Луис Энрике поделился впечатлениями от встречи с ЦСКА в рамках Зимнего кубка РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"