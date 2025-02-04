«В данный момент я бы не хотел делать каких-либо комментариев на эту тему. Лучше спросите об этом турецких коллег», — цитирует агента «РБ Спорт».
Ранее в Турции сообщали, что 27-летний вингер был отстранен от состава «Фенербахче» и мог перейти в «Бешикташ», «Ланс» или «Торино», однако переговоры не увенчались успехом. В связи с этим «Зенит» якобы проявил интерес к игроку.
Свой последний матч в чемпионате Турции Ундер провёл 9 января против команды «Касымпаша». Однако его последнее результативное действие было совершено почти год назад, 2 марта 2024 года, когда он забил гол в игре против «Хатайспора». Всего за «Фенербахче» Ундер сыграл 41 матч, в которых он забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи.
Агент Ундера — о возможном трансфере в Зенит: обратитесь к турецким журналистам
Представитель Дженгиза Ундера Утку Ченикли отказался обсуждать слухи о возможном трансфере футболиста в петербургский «Зенит».
Фото: ФК "Фенербахче"