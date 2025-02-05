"У "Динамо" очень хороший состав. В команде есть большая конкуренция. "Динамо" в состоянии бороться за все трофеи. Они способны занять самые высокие места. Для этого динамовцы должны обыгрывать и "Спартак", и "Зенит", - цитирует Семина "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре балла. В 19-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом".
Команде Марцела Лички предстоит провести два матча с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит", также команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду.
Семин: "Динамо" в состоянии бороться за все трофеи - у команды очень хороший состав
Российский тренер Юрий Семин высказался о чемпионских амбициях московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"