"Возвращение Черчесова в "Ахмат" в будущем? Никогда не говори никогда. Все возможно", - цитирует Айдамирова Sport24.
Напомним, что ранее стало известно об уходе Станислава Черчесова из сборной Казахстана. Российский полузащитник возглавлял грозненский клуб с 2011 по 2013 год.
После 18-ти сыгранных туров грозненский "Ахмат" располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13-ю набранными очками в своем активе.
В "Ахмате" не исключили возможное возвращение Черчесова
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался о возможном приглашении Станислава Черчесова.
Фото: РФС