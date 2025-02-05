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В "Ахмате" не исключили возможное возвращение Черчесова

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался о возможном приглашении Станислава Черчесова.
Фото: РФС
"Возвращение Черчесова в "Ахмат" в будущем? Никогда не говори никогда. Все возможно", - цитирует Айдамирова Sport24.

Напомним, что ранее стало известно об уходе Станислава Черчесова из сборной Казахстана. Российский полузащитник возглавлял грозненский клуб с 2011 по 2013 год.

После 18-ти сыгранных туров грозненский "Ахмат" располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13-ю набранными очками в своем активе.

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