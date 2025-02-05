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Metaratings: "Спартак" отказался от перехода Ундера из "Фенербахче"

По информации СМИ, московскому "Спартаку" этой зимой предлагали кандидатуру турецкого полузащитника "Фенербахче" Дженгиза Ундера.
Фото: ФК "Фенербахче"
Сообщается, что спортивный блок московского клуба принял решение отказался от варианта с подписанием этого футболиста в пользу усиления команды другими игроками. Так, в скором времени у "Спартака" должно произойти подписание с тринидадским нападающим Леви Гарсией и аргентинским вингером Пабло Солари.

Вингер Дженгиз Ундер выступает за "Фенербахче" с августа 2023 г. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 7,5 млн евро.

В текущем сезон Ундер принял участие в 8 матчах, в которых получил 1 жёлтую карточку.

Источник: Metaratings

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