"Первая часть сезона для "Локо" была стабильная и хорошая. У меня спрашивают, есть ли сомнения в позиции вратаря? На мой взгляд, сейчас — нет. Но об этом клубу не нужно задумываться, а думать об укреплении линии обороны. Чтобы было меньше шансов у команд соперника. Если задача команды — первое место, то нужно усиливаться. Если второе или третье, то можно оставить всё как есть", - приводит слова Сенникова "Матч ТВ".
По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" под руководством тренерского штаба во главе с Михалом Галактионовым с 35-ю набранными очками располагается на пятом месте в турнирной таблице. Отставание от промежуточных лидеров чемпионата России - "Краснодара" и "Зенита" составляет 4 очка.
В первом матче после зимнего перерыва "железнодорожники" в рамках 19-го тура РПЛ 28 февраля на выезде сыграют против махачкалинского "Динамо".
Сенников назвал позицию, которую нужно укрепить "Локомотиву" для борьбы за первое место РПЛ
Бывший игрок московского "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился своим мнением о политике "железнодорожников" в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"