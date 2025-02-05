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Сенников назвал позицию, которую нужно укрепить "Локомотиву" для борьбы за первое место РПЛ

Бывший игрок московского "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился своим мнением о политике "железнодорожников" в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"
"Первая часть сезона для "Локо" была стабильная и хорошая. У меня спрашивают, есть ли сомнения в позиции вратаря? На мой взгляд, сейчас — нет. Но об этом клубу не нужно задумываться, а думать об укреплении линии обороны. Чтобы было меньше шансов у команд соперника. Если задача команды — первое место, то нужно усиливаться. Если второе или третье, то можно оставить всё как есть", - приводит слова Сенникова "Матч ТВ".

По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" под руководством тренерского штаба во главе с Михалом Галактионовым с 35-ю набранными очками располагается на пятом месте в турнирной таблице. Отставание от промежуточных лидеров чемпионата России - "Краснодара" и "Зенита" составляет 4 очка.

В первом матче после зимнего перерыва "железнодорожники" в рамках 19-го тура РПЛ 28 февраля на выезде сыграют против махачкалинского "Динамо".

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