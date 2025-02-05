"Нужно прочистить Бителло голову. Давайте всем тогда разрешим. Почему наши так не могут поступать? Уехал на месяц, приехал с отличным настроением, пошутил, и все довольны. Что за бред? Если для "Динамо" нормально, когда приезжаешь и не извиняешься, то для меня это бредовая история", - приводит слова Корнеева "Матч ТВ".
Напомним, бразильский полузащитник Бителло в начале января не вернулся в расположение московского "Динамо" после зимнего отпуска. Футболист хотел продолжить карьеру в бразильском "Ботафого", который вступил в переговоры с бело-голубыми.
Но они завершились неудачно и хавбек был вынужден присоединиться к команде в конце января на сборах в ОАЭ. Как позже появилась информация в СМИ, в столичном клубе приняли решение оштрафовать 25-летнего футболиста за неявку на месячную зарплату (примерно, 100 тыс. евро).
Корнеев: для меня то, что Бителло приехал в "Динамо" и не извинился, это бредовая история
Бывший спортивный директор "Зенита" и "Локомотива" Игорь Корнеев поделился своим мнением о скандальной ситуации с бразильским полузащитником московского "Динамо" Бителло.
Фото: ФК "Динамо" Москва