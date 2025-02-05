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Корнеев: для меня то, что Бителло приехал в "Динамо" и не извинился, это бредовая история

Бывший спортивный директор "Зенита" и "Локомотива" Игорь Корнеев поделился своим мнением о скандальной ситуации с бразильским полузащитником московского "Динамо" Бителло.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Нужно прочистить Бителло голову. Давайте всем тогда разрешим. Почему наши так не могут поступать? Уехал на месяц, приехал с отличным настроением, пошутил, и все довольны. Что за бред? Если для "Динамо" нормально, когда приезжаешь и не извиняешься, то для меня это бредовая история", - приводит слова Корнеева "Матч ТВ".

Напомним, бразильский полузащитник Бителло в начале января не вернулся в расположение московского "Динамо" после зимнего отпуска. Футболист хотел продолжить карьеру в бразильском "Ботафого", который вступил в переговоры с бело-голубыми.

Но они завершились неудачно и хавбек был вынужден присоединиться к команде в конце января на сборах в ОАЭ. Как позже появилась информация в СМИ, в столичном клубе приняли решение оштрафовать 25-летнего футболиста за неявку на месячную зарплату (примерно, 100 тыс. евро).

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