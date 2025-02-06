"У Батракова есть шанс превзойти уровень Головина. Но сможет ли он этот потенциал реализовать... Всё-таки много нюансов, а дорогу осилит идущий. Хочется ему пожелать, чтобы так и произошло, чтобы смог реализоваться и стать сильнее. Набор качеств у него есть, чтобы стать лучше Головина. Его статистика в РПЛ говорит об этом", - поделился Корнеев.
Алексей Батраков выступает за взрослую команду "Локомотива" с весны прошлого года. По итогам первой части текущего сезона в активе полузащитника 10 голов и шесть результативных передач в 17-ти матчах. Таким образом, Батраков является лучшим бомбардиром "железнодорожников" в РПЛ.
Полузащитник сборной России Александр Головин выступает в составе "Монако" во французской Лиге 1 с лета 2018 года. За его переход московскому ЦСКА было заплачено 30 миллионов евро. По итогам прошлого сезона болельщики "Монако" признали Головина лучшим футболистом в клубе.
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Корнеев: у Батракова есть шанс превзойти Головина. Хочется ему пожелать, чтобы так и произошло
Российский тренер Андрей Гордеев высказался о шансах полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова превзойти футболиста "Монако" Александра Головина.
Фото: официальный сайт "Локомотива"