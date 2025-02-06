"Зенит" продолжает предпринимать попытки усиления правого фланга обороны в зимнее трансферное окно. Как сообщает Metaratings, "Зенит" получил отказ от "Фламенго", после предложения в размере 30 миллионов евро. По данным источника, сине-бело-голубые не планируют повышать цену, несмотря на слухи о возможном предложении 38 миллионов.
Напомним, основной правый защитник "Зенита" Вячеслав Караваев получил травму на тренировочном сборе и выбыл до конца сезона. У футболиста диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Дублер Караваева по позиции Сергей Волков выбыл из-за разрыва крестообразных связок еще осенью. В товарищеских матчах на правом фланге обороны выходит бразильский вингер Густаво Мантуан.
Metaratings: "Зенит" не собирается платить больше 30 млн евро за защитника Уэсли из "Фламенго"
Санкт-петербургский "Зенит" не станет повышать предложение "Фламенго" по трансферу правого защитника Уэсли.
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