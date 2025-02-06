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Гаврилов: будем надеяться на чемпионство "Спартака"

Экс-игрок "Спартака" Юрий Гаврилов высказаля о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" может рассчитывать на всё во второй части сезона. Если начнёт выигрывать, то может претендовать и на первое место. Нет ничего невозможного — с "Зенитом" можно конкурировать! Надо просто захотеть и правильно играть. Будем надеяться на чемпионство "Спартака", - цитирует Гаврилова "Чемпионат".

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с "Ростовом", который занимает 7-е место с 26-ю очками в своем активе.

Команда Деяна Станковича сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".с

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