"Всем известно о существующих трудностях при транзакциях из России в Европу. В "Браге" боятся потерять одновременно и футболиста, и деньги. Никто не может гарантировать, что они дойдут по назначению, а не зависнут где-то", - сообщает источник "Чемпионата".
В текущем сезоне Родриго Саласар провел за португальскую "Брагу" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 6 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего уругвайца в 16 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА.
"Чемпионат": "Брага" отказалась продавать Саласара в "Зенит" из-за трудностей при переводе денежных средств
Португальская "Брага" отказалась продавать полузащитника Родриго Саласара в "Зенит".
Фото: ФК "Брага"