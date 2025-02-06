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Гунько: послезавтра спрошу у Тикнизяна, почему он не уезжает в Европу

Российский тренер "Урарту" Дмитрий Гунько планирует выяснить у защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна, почему он до сих пор не сменил команду.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Главное, чтобы желания Наира совпадали с возможностями. Наверное, могут быть какие-то предложения. Не знаю, реальны ли они, но в прессе периодически что-то появляется. Я не в курсе причины, почему он не уезжает. Послезавтра увидимся, спрошу у него", - цитирует Гунько "Чемпионат".

Крайний защитник "Локомотива" Наир Тикнизян выступает за "железнодорожников" с августа 2021 года. В текущем сезоне на счету игрока сборной Армении два гола и одна результативная передача в 16 матчах РПЛ. Еще две голевые передачи Тикнизян записал на свой счет в семи матчах Кубка России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в подписании Наира Тикнизяна была заинтересована испанская "Севилья". "Локомотив", однако, отказался отпускать игрока. В минувшем сезоне игроком интересовались "Лацио",, "Болонья", а также санкт-петербургских "Зенит"

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