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Агент Джикии раскрыл возможные варианты продолжения карьеры защитника

Представитель 31-летнего игрока Владимир Кузьмичёв рассказал, что летом Георгий Джикия, вероятно, покинет «Химки», но переход в Европу маловероятен.
Фото: ФК "Спартак"
«Георгий пока не вызывается в сборную России, поэтому маловероятно, что кто-то из Европы целенаправленно будет за ним смотреть и как-то запрашивать информацию. Если Джикия хорошо проведёт оставшийся отрезок чемпионата в составе «Химок», думаю, может появиться более интересный вариант внутри России», — цитирует Кузьмичева «Чемпионат».

Георгий Джикия стал игроком «Химок» 12 сентября на правах свободного агента. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона. За это время Георгий провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге и два матча в Кубке России. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 31-летнего защитника составляет 2,5 миллиона евро.

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