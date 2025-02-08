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"Смех сквозь слезы". Бубнов заявил, что "Динамо" не заслуживало поражения в матче со "Спартаком"

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение московского "Динамо" в матче Зимнего кубка РПЛ московскому "Спартаку".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Не должны были "динамовцы" уступать по такой игре. И на таком уровне подобные голы нельзя пропускать! Здесь и Маричаль виноват, неудобную передачу сделал, но и Лещук мог бы обработать мяч, ничего сложного здесь не было. Курьезный гол, просто катастрофа — работать, упираться, а затем в итоге проиграть. Смех сквозь слезы", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Московские команды "Динамо" и "Спартак" встречались друг с другом 7 февраля в матче группового этапа Зимнего кубка РПЛ 2025 года. Победу со счётом 1:0 одержали красно-белые. Единственный гол в матче был забит на 32-й минуте - мяч в свои ворота отправил уругвайский защитник бело-голубых Николас Маричаль.

По итогам группового этапа "Спартак" пробился в финал Зимнего кубка РПЛ, где москвичи встретятся с петербургским "Зенитом". "Динамо", в свою очередь, примет участие в матче за 5-е место с футбольным клубом "Ростов".

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