"Не должны были "динамовцы" уступать по такой игре. И на таком уровне подобные голы нельзя пропускать! Здесь и Маричаль виноват, неудобную передачу сделал, но и Лещук мог бы обработать мяч, ничего сложного здесь не было. Курьезный гол, просто катастрофа — работать, упираться, а затем в итоге проиграть. Смех сквозь слезы", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Московские команды "Динамо" и "Спартак" встречались друг с другом 7 февраля в матче группового этапа Зимнего кубка РПЛ 2025 года. Победу со счётом 1:0 одержали красно-белые. Единственный гол в матче был забит на 32-й минуте - мяч в свои ворота отправил уругвайский защитник бело-голубых Николас Маричаль.
По итогам группового этапа "Спартак" пробился в финал Зимнего кубка РПЛ, где москвичи встретятся с петербургским "Зенитом". "Динамо", в свою очередь, примет участие в матче за 5-е место с футбольным клубом "Ростов".
"Смех сквозь слезы". Бубнов заявил, что "Динамо" не заслуживало поражения в матче со "Спартаком"
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение московского "Динамо" в матче Зимнего кубка РПЛ московскому "Спартаку".
Фото: ФК "Динамо" Москва