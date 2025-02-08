"Джикия ещё не отработал весь свой ресурс, он может играть на высоком уровне, да и возраст не критичный для центрального защитника. Если он откажется от осетинских пирогов, не наберёт вес, то при должной подготовке он может играть в клубах первой пятёрки-шестёрки РПЛ, причём запросто. Для меня не будет шоком, если Джикия окажется в ЦСКА. У нас не такие сильные центральные защитники в России. Джикия входит в десятку лучших, точно", - приводит слова Наумова Legalbet.
Центральный защитник Георгий Джикия с сентября 2024 года выступает в составе подмосковных "Химок". За это время 31-летний футболист в общей сложности принял участие в 8 официальных матчах, в которых не отметился результативными передачами и получил 1 жёлтую карточку.
Действующий контракт игрока с футбольным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2024/25 с возможностью его продления на ещё один год. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость экс-капитана московского "Спартака" и сборной России составляет 2,5 миллиона евро.
Наумов: если Джикия откажется от осетинских пирогов, он может оказаться в ЦСКА
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов высказался о центральном защитнике подмосковных "Химок" Георгии Джикии.
Фото: ФК "Химки"