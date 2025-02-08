"Честно говоря, я даже и рад, что не получилось его подписать. Платить такие большие деньги за 18-летнего парня из Бразилии довольно рискованно. Лишь абсолютные таланты могут себе позволить такие переходы в столь раннем возрасте за большие деньги, да и не у всех затем получается раскрыться в чужой стране. Лорран — не Пеле, переживать не стоит, что он не приехал", - приводит слова Пономарева "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что московский ЦСКА заинтересован в услугах 18-летнего атакующего полузащитника бразильского "Фламенго" Лоррана. Однако футболист принял решение остаться в клубе из Рио-де-Жанейро.
По последним данным, представители ЦСКА вылетели в Бразилию для того, чтобы закрыть сделку по переходу хавбека. Сумма компенсации за переход Лоррана в российский клуб может составить 8 миллионов евро.
Пономарев: Лорран — не Пеле, ЦСКА не стоит переживать, что он не приехал
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев отреагировал на информацию о том, что трансфер бразильского полузащитника "Фламенго" Лоррана в московский ЦСКА сорвался.
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