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Николич: меня категорически не устраивает шестое место. Только борьба за чемпионство

Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил нынешнее положение команды в таблице РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
- Меня категорически не устраивает шестое место. Последние 12 лет я был первым или вторым в разных странах, а с "Локомотивом" — третьим. Мне шестое место не подходит, но такие реалии, будем стараться. Меня устраивает только борьба за чемпионство. Но когда ты шестой, нужно забыть все эти громкие заявления и идти от игры к игре. Никто не будет опускать руки.

Столичный ЦСКА финишировал на шестой строчке в турнирной таблице по итогам осенней части текущего розыгрыша российской Премьер-лиги. В 18 осенних турах команда Марко Николича одержала девять побед, четырежды сыграла вничью и потерпела пять поражений. "Армейцы" набрали 31 очко и отстают от призовой тройки на шесть баллов. От лидирующих в чемпионате "Краснодара" и "Зенита" москвичей отделяет восемь очков.

1 марта красно-синие возобновят сезон гостевым матчем против "Зенита". Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и начнется в 16:30 по местному времени.

Источник: "Матч ТВ"

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