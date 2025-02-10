СМИ: один из клубов РПЛ заинтересован в правом защитнике "Фенербахче" Мимовиче

Огнен Мимович может стать игроком одного из клуба РПЛ в текущее трансферное окно.

Фото: ФК "Фенербахче"

По информации журналиста Сузгун 20-летний правый защитник, который этой зимой перешел из Црвены Звезды, может продолжить карьеру в российском клубе. Название клуба не разглашается.



Кроме того, интерес к игроку проявляют Марибор и Эюпспор.



В январе 2025 года Мимович стал игроком «Фенербахче», перейдя за 6,7 миллиона евро. В текущем сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость сербского футболиста составляет 4 миллиона евро.