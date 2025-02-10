Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат

Кубок Англии

Новости
Донкастер Роверс
22:45
Кристал ПэласНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
0 - 4 0 4
РостовЗавершен
Краснодар
19:30
ЦСКАНе начат

СМИ: один из клубов РПЛ заинтересован в правом защитнике "Фенербахче" Мимовиче

Огнен Мимович может стать игроком одного из клуба РПЛ в текущее трансферное окно.
Фото: ФК "Фенербахче"
По информации журналиста Сузгун 20-летний правый защитник, который этой зимой перешел из Црвены Звезды, может продолжить карьеру в российском клубе. Название клуба не разглашается.

Кроме того, интерес к игроку проявляют Марибор и Эюпспор.

В январе 2025 года Мимович стал игроком «Фенербахче», перейдя за 6,7 миллиона евро. В текущем сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость сербского футболиста составляет 4 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится