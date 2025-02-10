«Есть ли вероятность, что Данил покинет «Ростов»? Опасность существует всегда. Сейчас придет не «Динамо», а другой клуб, и предложит сумму, которая устроит «Ростов» и Глебова. Его завтра может не быть здесь, а может остаться еще на 10 лет. Думаю, что любой клуб открыт для предложений по любому игроку, если предложат 100 миллионов», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
Данил Глебов выступает за футбольный клуб «Ростов» с января 2019 года. В текущем сезоне он является капитаном команды и провёл 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего полузащитника составляет 8 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года.
Карпин поделился своими мыслями о возможном переходе Глебова в "Динамо"
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника команды Данила Глебова в московское «Динамо».
Фото: ФК "Ростов"