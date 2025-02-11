"Футбольная столица России всегда была и будет в Москве. Там есть "Спартак", "Динамо", "Локомотив" — самые большие клубы. А "Зенит" и Санкт-Петербург не дотягивают до статуса столицы. Это они последние 20 лет на таком уровне. Для столицы футбола нужны традиции. В Санкт-Петербурге традиций пока не хватает", - приводит слова Божовича Sport24.
Петербургский "Зенит" является десятикратным чемпионом России. Причём сине-бело-голубые занимали итоговое первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги последние шесть сезонов подряд.
В текущем сезоне подопечные Сергея Семака после 18-го тура с 39-ю набранными очками располагаются на второй строчке, уступая промежуточному лидеру чемпионата России - "Краснодару" - по дополнительным показателям.
Божович: "Зенит" и Санкт-Петербург не дотягивают до статуса футбольной столицы России
Футбольный тренер Миодраг Божович рассказал, какой город считает футбольной столицей России.
Фото: ФК "Арсенал" Тула