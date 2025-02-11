По информации «Евро-Футбол.Ру», афинский клуб не намерен отпускать 23-летнего футболиста дешевле 10 миллионов евро.
При этом ранее сообщалось, что в контракте игрока прописана сумма отступных 8 миллионов евро, но она начнет действовать только летом.
В текущем сезоне Ваяннидис провел 28 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 1 ассист. Его контракт с «Панатинаикосом» рассчитан до 30 июня 2028 года. Текущая рыночная стоимость греческого защитника составляет 6 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Греческий защитник за €10 млн: "Зенит" следит за Ваяннидисом, но сделка под вопросом
Греческий «Панатинаикос» установил цену на защитника Георгиоса Ваяннидиса, которым интересуется «Зенит».
Фото: ФК "Панатинаикос"