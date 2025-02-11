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Лунев ответил на критику Смородской, назвавшей его "недоразвитой личностью"

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев в интервью Sport24 прокомментировал высказывание экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской, которая раскритиковала его слова о женском футболе.
Фото: ФК "Динамо"
Ранее голкипер заявлял, что женщины не могут зарабатывать в футболе наравне с мужчинами, так как у них нет крупных трансферов и спонсорских контрактов, а сам спорт является бизнесом. Это высказывание вызвало резонанс, и Смородская назвала Лунева «недоразвитой личностью».

«Дай бог здоровья. Удивительно, почему будучи экс-президентом «Локомотива» она не понимает мои слова», — цитирует Лунева Sport24.

Лунев представляет московское «Динамо» с лета 2024 года. В текущем сезоне 33-летний голкипер сыграл 16 матчей за свой клуб во всех турнирах. После 18 туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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